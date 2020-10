Francoski tožilci začeli preiskavo domnevne goljufije na Roland Garrosu

Francoski tožilci so danes sporočili, da so začeli preiskavo domnevnega prirejanja tekem v dvoboju ženskih dvojic na odprtem prvenstvu Francije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Preiskava zadeva dvoboj prvega kroga 30. septembra med romunskim parom Andreea Mitu in Patricia Maria Tig ter ameriško-rusko kombinacijo Madison Brengle in Jana Sizikova.

Potem ko sta Mitujeva in Tigova dobili prvi niz, je bil v drugem izid izenačen na 2:2. V peti igri je servirala Sizikova in naredila dve dvojni napaki pri servisu, igro pa sta Romunki dobili brez izgubljene točke.

Opisan scenarij je vzbudil pozornost organov pregona, saj je bilo na omenjeno igro v okviru spletnih stavnic vplačanih na stotisoče evrov, seveda na break, ki se je nato tudi zgodil. Igra je izstopala v sicer precej izenačenem obračunu in francoska policija naj bi po poročanju lokalnih medijev preiskovala vpletenost vsaj ene izmed igralk v nečedne stavniške posle.

L'Equipe je poročal, da so bile velike vsote denarja vplačane na to, da sta Romunki v zadevni igri zmagali in da so stave v več državah vplačali prek stavnic v Parizu.

Tožilci so povedali, da preiskujejo domnevno "goljufijo v organizirani skupini" in "aktivno in pasivno korupcijo v športu".