V živo: Eden bi si odrezal prst, drugi bi se vam smejal v obraz

Na teniškem turnirju serije masters v Monte Carlu je na sporedu še zadnje dejanje. Finale je vse prej kot pričakovano, saj se v finalu merita Fabio Fognini in Dušan Lajović. Za oba je to prvi finale na turnirju serije masters.

Oba igralca sta ves teden kazala izjemen tenis. Še posebej je presenetil Fabio Fognini, ki je v polfinalu z igrišča odpihnil Rafaela Nadala, 11-kratnega zmagovalca tega turnirja. Težko je govoriti o današnjem favoritu, saj bo to za Italijana in Srba prvi medsebojni dvoboj.

Fabio Fognini je imel letos pred tem turnirjem na svojem računu le štiri zmage in osem porazov. "Če bi mi na začetku tedna dejali, da bom igral v nedeljo, bi se vam smejal v obraz. Ampak to je šport, imel sem srečo in zdaj sem v finalu. Seveda bom napadal lovoriko."

Foto: Reuters

Lajović ima težave z žulji

Dušan Lajović je trenutno 48. igralec sveta in šele pri 28 letih je začel igrati svoj najboljši tenis. Razlog za to je njegov nov trener José Perlas, s katerim dela zadnji dve leti. V svoji karieri je imel veliko težav s poškodbami in tudi pred nedeljskim finalom ni nič drugače.

"Težave imam z žulji, ampak to je vsakodnevna bolečina. Potrebujem veliko časa, da se pripravim na dvoboj. Če bo treba, si bom tudi odrezal prst, samo da dobro igram v finalu," je pred dvobojem povedal Lajović, ki je tudi velik ljubitelj nogometa.