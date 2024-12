Emma Raducanu se je letos od doma odpravila nekoliko prej, da bi se čim bolje pripravila na OP Avstralije, prvi turnir za grand slam. Na spletni strani WTA so objavili, da ima ena najbolj priljubljenih teniških igralk na turneji težave s hrbtom. S tem so se njeni veliki upi s spodbudnim začetkom sezone v Aucklandu podrli.

"Potrudila sem se po najboljših močeh, da bi bila pripravljena. Rada imam Auckland in tukajšnje navijače. Toda na žalost imam težave s hrbtom, tako da ne bom pripravljena," je sporočila Raducanu, ki bo zdaj odpotovala v Melbourne, kjer se bo pripravljala na OP Avstralije.

