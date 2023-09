Ekipa sveta je letos povsem prevladovala v tem tekmovanju. Edino zmago in s tem dve točki je gostom na tridnevnem dogodku priboril Norvežan Casper Ruud nad Američanom Tommyjem Paulom.

Zmagala je ekipa, ki je prva dosegla 13 točk. Prvi dan turnirja je vsak dobljeni dvoboj prinesel eno točko, v soboto dve in v nedeljo tri. Že po prvih dveh dnevih turnirja je bil izid za gostitelje 10:2, zadnji dan turnirja so tako odigrali le en dvoboj.

Usodo Evrope sta zapečatila Američana Ben Shelton in Frances Tiafoe, ki sta v igri dvojic premagala evropska tekmeca poljsko-rusko navezo Hubert Hurkacz/Andrej Rubljov s 7:6 (4), 7:6 (5).

Kapetan sveta Američan John McEnroe, ki je doživel štiri zaporedne poraze na tekmovanju, ki se je začelo leta 2017, preden je lani v Londonu doživel prvo zmagoslavje svojih varovancev, je bil vzhičen.

"Zdelo se mi je neverjetno, ko smo jih brcnili v rit, srček," je bil komentar McEnroeja. "Velikokrat so nas brcnili v rit. Ko smo lani zmagali, je bila to bitka do konca. Odličen ekipni duh, dobra kombinacija mladosti in izkušenj. To sem čutil že od izgovorjene prve besede: 'Gremo!' Mislim, da so vsi fantje igrali odlično."

Ekipa Evrope je igrala brez tekmovalno upokojenega Švicarja Rogerja Federerja, ki je lani v Laverjem pokalu odigral svoj zadnji dvoboj, poškodovanega Španca Rafaela Nadala in tudi brez srbskega zvezdnika Novaka Đokovića. S stare celine so manjkali tudi Carlos Alcaraz, Danil Medvedjev, Holger Rune, Stefanos Cicipas in Jannik Sinner.

"Zame je bilo noro in užival sem v tem ekipnem vzdušju," je dejal Shelton: "Užival sem v igranju za Johnnyja Maca. Vsi v Team World smo pokazali veliko energije ta teden. Z lahkoto igram, ko sem vzhičen in navdušen, odlično delo so opravili tudi na trenerski klopi, da so me tako zelo navdušili. Upam tudi, da sem jih prav tako dobro navdušil."

Tiafoe pa je dopolnil soigralca: "Biti del tega lani in zmagati je bilo tako čustveno, ker je bilo prvič. John McEnroe je bil zelo navdušen. Da sem lahko vse to ponovil v dvojicah z Benom, je zelo zabavno."