Dalila Jakupović za polfinale, na delu tudi Serena Williams

Dalila Jakupović na OP ZDA igra v paru z Irino Koromačevo iz Rusije. Tokrat bosta njuni nasprotnici 13. nosilki turnirja Ashleigh Barty in Coco Vandeweghe

V posamičnih dvobojih bosta najprej igrali lanska zmagovalka Američanka Sloane Stephens in Anastasija Sevastova iz Latvije. Pozneje pa bosta še igrali petkratna zmagovalka OP ZDA, Serena Williams in osma nosilka Karolina Pliškova. Čehinja je do zdaj Williamsovo premagala le enkrat, enkrat pa je proti njej izgubila. Nazadnje sta igrali ravno v New Yorku leta 2016, ko je bila boljša Pliškova.