Navijači Đokoviča pred finalom zaskrbljeni

Med njima je veliko spoštovanje. Foto: Guliverimage

Na osrednjem igrišču All England Cluba se bosta med seboj udarila prvi in drugi igralec sveta. Loparje bosta namreč prekrižala Carlos Alcaraz in Novak Đoković. To bo finale, ki so si ga vsi želeli in na nek način tudi pričakovali. Oba igralca sta na poti do finala izgubila po le dva niza. V petkovem polfinalu pa sta se oba pokazala v najboljši luči, saj sta zmagala po treh nizih in na ta račun prihranila kar nekaj moči za finale.

Španec lovi drugo zmago na turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage

Izkušnje so zagotovo na strani Novaka Đokovića. Srb bo namreč lovil svojo peto zaporedno zmago na wimbledonski travi in skupno osmo. S tem bi se izenačil z Rogerjem Federejem. V primeru zmage bi v svojo vitrino postavil že 24. zmago na turnirjih za grand slam.

Pri Carlosu Alcarazu je zgodba malce drugačna. Španec bo igral šele svoj prvi finale v Wimbledonu in lovil drugo zmago na turnirjih za grand slam. Prav tako pa bo dvoboj odločil, kdo bo na svetovni lestvici prevzel oziroma obdržal prvo mesto.

Za 19-letnika bi bila to zmaga proti enemu najboljših igralcev vseh časov. "To ti daje še dodatno motivacijo. Mislim, da je bolj pomembno igrati proti legendi našega športa. Če zmagam, bi bilo to zame nekaj neverjetnega. Ne le osvojiti Wimbledon, ampak ga osvojiti proti Novaku. To bi bilo res nekaj posebnega."

Nazadnje so ga izdali krči Carlosa Alcaraza so v Parizu izdali krči. Foto: Reuters

Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja. Leta 2022 je v Madridu zmagal Alcaraz, v letošnjem polfinalu na OP Francije pa je po štirih nizih zmagal 36-letni Beograjčan. Alcaraz se je do drugega niza zelo dobro držal, ko je izenačil na 1:1. Nato je začel čutiti krče po celem telesu. Za to je krivil napetost in ne utrujenost.

"Poskusil bom odmisliti vso napetost in uživati v trenutku. V prvem nizu na OP Francije sploh nisem užival," je bil odkrit Carlos, ki je dejal, da se bo tokrat še dodatno pogovoril s svojim psihologom. "Naredil bom nekaj drugače. Na dvoboj se bom pripravil malo drugače kot na OP Francije. Upam, da med finalnim obračunom ne bom dobil krčev. Mislim, da bom v nedeljo boljši," je še povedal Alcaraz, ki letos na travi še ne pozna poraza (11-0).

Novak Đoković se ne misli kar tako predati veliko mlajšim nasprotnikom. Foto: Guliverimage

Novak Đoković je tudi še vedno lačen

Novak Đoković je med letošnjim turnirjem dejal, da si mlada generacija prizadeva, da ga zrine s prestola, a jim to za zdaj še ne uspeva. Vseeno pa je o Alcarazu govoril z izbranimi besedami. "Je zelo motiviran, mlad in lačen. A tudi jaz sem lačen," je dejal Đoković.

Na sobotnem treningu so tamkajšnji gledalci ugotovili, da ima Nole s trakovi polepljeno levo nogo, kar je med njegovimi navijači vzbujalo skrb. A Srb naj bi sobotni trening opravil brez težav.

Wimbledon, finale



Carlos Alcaraz (Špa, 1) – Novak Đoković (Srb, 2)

Preberite še: