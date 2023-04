Četrte igralke sveta ne bo v Madrid

"Pozdrav iz Madrida, želim vas obvestiti o svojem stanju. Po številnih pregledih se je izkazalo, da imam rahlo strgano mišico in bo treba še malo časa za okrevanje. Žal mi je, da ne bom mogla tekmovati v Madridu in braniti naslova. Vse želim sijajen turnir in se veselim prihoda naslednje leto," je na družbenih omrežjih zapisala četrta igralka sveta.

Hello everyone, an update on my situation @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/Du04vH2uLU — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) April 24, 2023

Ta je zaradi poškodbe predala že sobotni polfinale v Stuttgartu.