Če mislite, da je ta najstnica resna, se motite

Coco Gauff ljubitelji tenisa že dobro poznajo. Nase je najprej opozorila lani v Wimbledonu, ko se je prebila do četrtega kroga in na poti premagala tudi Venus Williams. Venus je zdaj premagala tudi v prvem krogu OP Avstralije, kjer – kot pravi – se ne boji nikogar več in poudarja, da je povsem običajna najstnica.