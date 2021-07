Bosta Đoković in Federer naredila še korak naprej?

Kot prvi bo na osrednje igrišče stopil Novak Đoković, njegov nasprotnik bo Madžar Marton Fucsovics, ki se do letos na sveti travi ni prebil dlje kot do drugega kroga. Igralca sta se do zdaj pomerila dvakrat in obakrat je slavil srbski teniški zvezdnik, ki lovi svojo že 20. zmago za turnir za grand slam.

Za njima bo na igrišče stopil Roger Federer, ki je na letošnjem turnirju postavljen kot šesti nosilec. Njegov nasprotnik bo Poljak Hubert Hurkacz. Igralca sta se edinkrat pomerila leta 2019 v Indian Wellsu, ko je bil po dveh nizih boljši Švicar.

V preostalih dveh četrtfinalnih dvobojih se bosta na igrišču številka ena najprej pomerila Karen Kačanov in Denis Šapovalov, za njima pa še Matteo Berrettini in Felix Auger-Aliassime.