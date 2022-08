Borna Ćorić pridobil neverjetnih 123 mest

Ćorić je pridobil kar 123 mest. Prejšnji teden je bil na 152. mestu, ponoči pa je v finalu mastersa ugnal Grka Stefanosa Cicipasa. Grk ostaja med najboljšo deseterico, pridobil je dve mesti in je zdaj peti.

Za Zverevom sta dva Španca, Rafael Nadal in Carlos Alcaraz. Na istem, šestem mestu je ostal tudi nekdanja številka ena Srb Novak Đokovič. Dve mesti je znotraj deseterice izgubil Norvežan Casper Ruud, ki je zdaj sedmi.

Iz deseterice je izpadel Rus Andrej Rubljov, ki je izgubil tri mesta in je 11. Na deveto mesto pa je skočil Britanec Cameron Norrie, polfinalist Cincinnatija.

Aljaž Bedene je 343. Foto: Sportida

Slovenci daleč od najboljših

Slovenski teniški igralci so daleč od najboljših. Nobenega ni med prvimi 300 igralci. Aljaž Bedene je sicer pridobil eno mesto in je zdaj 343. Tomas Lipovšek Puches je izgubil devet mest in je 633., Blaž Rola, ki je prejšnji teden nazadoval za 149 mest, pa je padel za novih pet in je 686.

* Lestvica ATP (22. avgust):

1. (1) Danil Medvedjev (Rus) 6885

2. (2) Alexander Zverev (Nem) 5760

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 5630

4. (4) Carlos Alcaraz (Špa) 5190

5. (7) Stefanos Cicipas (Grč) 4890

6. (6) Novak Đoković (Srb) 4770

7. (5) Casper Ruud (Nor) 4695

8. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3625

9. (11) Cameron Norrie (VBr) 3415

10. (10) Hubert Hurkacz (Pol) 3355

...

343. (344) Aljaž Bedene (Slo) 130

633. (624) Tomas Lipovšek Puches (Slo) 37

686. (681) Blaž Rola (Slo) 30

...