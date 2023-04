Bo našima igralkama prekinitev ustrezala?

V kvalifikacijah za nastop na zaključnem turnirju teniškega pokala Billie Jean King v Kopru bo v nedeljo znan zmagovalec, Slovenija ali Romunija (2:2). Odločilna bo igra dvojic, ki je bila v soboto zaradi slabega vremena prekinjena. Za Slovenijo bosta igrali Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, romunske barve pa branita Irina Maria Bara in Monica Niculescu. Dvoboj se začne ob 11. uri.

Tamara in Kaja bosta zagotovo imeli podporo s slovenske klopi in tribun, ki so v petek in soboto lepo napolnile. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta v soboto pripravili izjemen preobrat. Potem ko je Romunija po prvem dnevu povedla z 2:0, sta obe naši igralki dobili posamični dvoboj in izenačili na 2:2. Za tem je postalo jasno, da bo o zmagovalcu odločila igra dvojic.

V soboto jo je na koncu igralkam zagodlo slabo vreme oziroma grmenje in strele. Glavna sodnica je najprej prekinila dvoboj, za tem pa so organizatorji sporočili, da so dvoboj prestavili na nedeljo. Trenutni je rezultat 3:3. Verjetno je prekinitev dvoboja bolj ustrezala Tamari in Kaji, potem ko sta v soboto že odigrali posamičen dvoboj. Tako se bosta do nedelje lahko odpočili in na igrišče prišli bolj sveži.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Mislim, da bi bili obe možnosti dobri. Ali bi v soboto nadaljevali ali pa počitek in nadaljevanje v nedeljo. Mislim, da bo težka tekma, kar se je pokazalo že v prvih šestih igrah. Igrale smo jih kar dolgo. Mislim, da imava možnosti. Nasprotnici dobro igrata dvojice, ampak ne preveč močno, tako da imava čas. Taktično gledano bo zelo zanimiva tekma," je po včerajšnjem dnevu povedala Tamara Zidanšek, trenutno naša najboljša igralka.

Pokal BJK - dvoboj za nastop na zaključnem turnirju (Koper):

Slovenija : Romunija 2:2



Petek, 14. april:

Ana Bogdan : Kaja Juvan 3:6, 6:3, 6:4

Jaqueline Adina Cristian : Tamara Zidanšek 6:1, 4:6, 6:3

Sobota, 15. april:

Tamara Zidanšek : Ana Bogdan 3:6, 7:6 (4), 7:5

Kaja Juvan : Jaqueline Adina Cristian 6:2, 6:4

Nedelja, 16. april:

Tamara Zidanšek/Kaja Juvan - Irina Maria Bara/Monica Niculescu 3:3 (dvoboj je bil prekinjen)



*Ekipi igrata na tri dobljene točke, vsaka zmaga pomeni eno točko. V petek sta bila sprva na sporedu dva posamična dvoboja, v soboto sta bila dva posamična dvoboja, dvoboj dvojic pa so zaradi slabega vremena prestavili na nedeljo.



