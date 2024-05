Bo Italijan zdržal pritisk glasnih navijačev?

Jannik Sinner, drugi nosilec turnirja, se bo v večernem dvoboju pomeril s francoskim ljubljencem Richardom Gasquetom. Občinstvo bo na strani Francoza, saj so noreli že, ko je zmagal v uvodnem krogu.

Čaka nas medgeneracijski obračun v večernem delu na igrišču Philippe Chatrier, ko se bo domači veteran Gasquet pomeril z vzhajajočo zvezdo Jannikom Sinnerjem. Sedemintridesetletni Gasquet letos na Roland-Garros tekmuje že enaindvajsetič in je bil v preteklosti četrtfinalist tega turnirja. A tokrat 124. igralec sveta ni favorit dvoboja.

Sinner je namreč v tej sezoni najboljši igralec na turneji in bi se lahko povzpel celo na prvo mesto svetovne lestvice do konca turnirja. Italijan, star je šele 22 let, se lahko v letošnji sezoni pohvali z razmerjem 29 zmag in le 2 poraza. V tej sezoni je poleg OP Avstralije zmagal še v Rotterdamu in Miamiju. Trenutno je malce v dvomih njegova priprava, saj se je ubadal s poškodbo kolka, zaradi katere je moral predati dvoboj v Madridu in izpustiti Rim.

Carlos Alcaraz, še en zvezdnik nove generacije bo igral proti Nizozemcu Jesperju de Jongu, trenutno 176. igralcu sveta. To bo njun prvi medsebojni dvoboj.

Zanimivi dvoboji: Jesper De Jong (Niz) - Carlos Alcaraz (Špa, 3)

Richard Gasquet (Fra) - Jannik Sinner (Ita, 2)

Daniel Altmaier (Nem) - Stefanos Tsitsipas (Grč, 9)

Andrej Rubljov (Rus, 6) - Pedro Martinez (Špa)

Hubert Hurkacz (Pol, 8) - Brandon Nakashima (ZDA)

