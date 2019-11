Avstralija in Francija v boj za zadnji pokal Fed

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralija in Francija bosta ta konec tedna odigrali zadnji finale pokala Fed po starem sistemu. Najbolj razširjeno ekipno teniško tekmovanje za ženske na svetu bo namreč naslednje leto po vzoru Davisovega pokala za moške doživelo korenito spremembo; za naslov se bo dvanajst ekip en teden merilo v Budimpešti.

Kristina Mladenović Foto: Reuters

Avstralke s prvo igralko sveta Ashleigh Barty bodo imele priložnost, da po petinštiridesetih letih osvojijo pokal Fed. Do tedaj so bile uspešne kar sedemkrat, od leta 1974 in časov Evonne Goolagong pa se niso več zavihtele na vrh.

Na drugi strani bodo imele trikratne prvakinje pokala Fed Francozinje, ki so zaradi nižjih uvrstitev na lestvici WTA v podrejeni vlogi. Njihova prva igralka je Kristina Mladenovic, 40. igralka sveta, ekipo pa sestavljajo še Caroline Garcia (45.), Alize Cornet (60.), Fiona Ferro (63.) in Pauline Parmentier (122.).

Francozinje so le enkrat v zgodovini premagale Avstralijo v pokalu Fed, a to prav na zadnjem dvoboju. Ta zmaga ima sicer letnico 2000, ko je bila v postavi Avstralije tudi Alicia Molik, zdajšnja kapetanka domačink.

Avstralija vse upa polaga na pleča Ashleigh Barty

Avstralija, ki je v finalu nazadnje igrala leta 1993, vse upanje polaga na pleča Ashleigh Barty. Ta želi sanjsko sezono končati v velikem slogu. Potem ko je letos osvojila svoj prvi grand slam, odprto prvenstvo Francije, ter ob koncu sezone, ki jo bo končala na prvem mestu, zmagala še na zaključnem turnirju z rekordno denarno nagrado - 4,3 milijona evrov, bi bil naslov v pokalu Fed češnja na torti.

"Tega tedna se veselim že od začetka sezone. Končati leto v dresu z državnim grbom in imeti možnost osvojiti zgodovinski naslov, je nekaj zelo posebnega. Vsa dekleta smo željne lovorike, zato bomo naredile vse, da v nedeljo dvignemo pokal," pravi Bartyjeva.

Poleg nje bodo barve Avstralije zastopale Ajla Tomljanovic (51.), Samantha Stosur (96.), Astra Sharma (108.) in Priscilla Hon (126.).

* Zmagovalke od leta 1963:

2018 - Češka

2017 - ZDA

2016 - Češka

2015 - Češka

2014 - Češka

2013 - Italija

2012 - Češka

2011 - Češka

2010 - Italija

2009 - Italija

2008 - Rusija

2007 - Rusija

2006 - Italija

2005 - Rusija

2004 - Rusija

2003 - Francija

2002 - Slovaška

2001 - Belgija

2000 - ZDA

1999 - ZDA

1998 - Španija

1997 - Francija

1996 - ZDA

1995 - Španija

1994 - Španija

1993 - Španija

1992 - Nemčija

1991 - Španija

1990 - ZDA

1989 - ZDA

1988 - Češkoslovaška

1987 - Zahodna Nemčija

1986 - ZDA

1985 - Češkoslovaška

1984 - Češkoslovaška

1983 - Češkoslovaška

1982 - ZDA

1981 - ZDA

1980 - ZDA

1979 - ZDA

1978 - ZDA

1977 - ZDA

1976 - ZDA

1975 - Češkoslovaška

1974 - Avstralija

1973 - Avstralija

1972 - Južna Afrika

1971 - Avstralija

1970 - Avstralija

1969 - ZDA

1968 - Avstralija

1967 - ZDA

1966 - ZDA

1965 - Avstralija

1964 - Avstralija

1963 - ZDA