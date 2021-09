Đoković kljub porazu zadržal prednost pred Rusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković ohranja prednost pred zmagovalcem US Opna. Foto: Guliverimage

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković kljub bolečem porazu v finalu odprtega prvenstva ZDA ostaja na vrhu lestvice ATP že 338. teden. Zmagovalec turnirja v New Yorku, Rus Danil Medvedjev je drugi, razlika pa ostaja podobna kot pred dvema tednoma. Najboljši Slovenec je Aljaž Bedene, ki je zdrsnil na 79. mesto.

Srbski as Novak Đoković je v finalu New Yorka neuspešno lovil naziv drugega igralca v odprti eri tenisa po Avstralcu Rodu Laverju (1969) z zmagami na vseh štirih največjih turnirjih sezone.

V prvi deseterici je po zadnjem grand slamu sezone prišlo do nekaterih sprememb. Prvi štirje ostajajo na svojih mestih, Đoković, Danil Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas in Nemec Alexander Zverev, na peto mesto pa je napredoval Rus Andrej Rubljov.

Mesto je pridobil tudi Italijan Matteo Berrettini, ki je zdaj sedmi, nekaj pa sta izgubila Španec Rafael Nadal in lanski zmagovalec OP ZDA, Avstrijec Dominic Thiem. Med deseterico najboljših se je prvič v karieri prebil Norvežan Casper Ruud.

Daniil Medvedev je eden izmed treh teniških igralcev, ki si je že zagotovil nastop na zaključnem mastersu. Foto: Guliverimage

Je pa že jasno, da sta se na zaključni turnir v Torinu v Italiji poleg Đokovića uvrstila še Medvedjev in Cicipas, le nekaj točk pa manjša še trenutno četrtemu v seštevku letošnjih izidov, Zverevu.

Slovenija v New Yorku ni imela svojih predstavnikov. Aljaž Bedene je udeležbo odpovedal zaradi zdravstvenih težav in na lestvici izgubil 12 mest. Zdaj je 79. igralec sveta. Blaž Rola je pridobil osem mest in je 172., Blaž Kavčič pa je 244., potem ko je izgubil 25 mest.