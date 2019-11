Nadal po novem preobratu in zmagi še upa

V Londonu na finalnem teniškem turnirju najboljše osmerice sta danes na sporedu še zadnja dva zelo zanimiva dvoboja, ki bosta odločila polfinalista. Rafael Nadal, ki ne odloča sam o svoji usodi, je na prvem dvoboju s 6:7 (4), 6:4 in 7:5 premagal Stefanosa Cicipaca, ki je tako doživel prvi poraz na turnirju. Zvečer se bosta udarila še Daniil Medvedev in Aleksander Zverev. Če bo slavil Medvedev, se bo španski teniški igralec uvrstil v polfinale.

Skupina Andre Agassi, 3. krog: Rafael Nadal : Stefanos Cicipas 6:7 (4), 6:4, 7:5

21.00 Daniil Medvedev – Aleksander Zverev

V skupini Andre Agassi je danes zelo pestro, saj ima do zdaj zagotovljeno polfinalno vstopnico le Stefanos Cicipas, ki je do zdaj zbral dve zmagi. Tokrat mu je nasproti stal nepopustljivi Rafael Nadal. Ta se je v sredo po velikem zaostanku proti Daniilu Medvedevu vrnil od mrtvih.

Pri Rafi zdaj vse odvisno od večernega dvoboja

Tokrat je bil Nadalov nasprotnik razpoloženi Grk, s katerim sta zdaj odigrala še šesti medsebojni dvoboj – 5:1 za Nadala. Sama zmaga proti Cicipasu Špancu ne zagotavlja uvrstitev v polfinale, ampak bo odvisno tudi od večernega dvoboja. Tam bo moral Medvedev, ki še nima zmage v Londonu, premagati Aleksandra Zvereva, lanskega zmagovalca tega turnirja.

Daniil Medvedev še ni uspel zmagati v Londonu. Foto: Gulliver/Getty Images

Bo Medvedev imel dovolj motivacije?

V večernem dvoboj bosta igrala Daniil Medvedev in Aleksander Zverev, igralca mlade generacije. Za Medvedeva je to zagotovo zadnji dvoboj v Londonu, medtem ko ima Zverev za razliko od Rafaela Nadal usodo v svojih rokah. Če se Nemec želi prebiti v polfinale, mora dvoboj dobiti. Njun medsebojni izid je 4:1 za Zvereva, a to še nič ne pomeni. Medevdev ima za seboj izjemno sezono in tudi proti Nadalu je pokazal odlično igro.