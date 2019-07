V živo: Đoković brez težav v finale, zdaj na čaka poslastica

Roger Federer bo v polfinalu igral proti Rafaelu Nadalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Po enajstih letih spet na travi

Veliko zanimivejši obračun se obeta med Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem. Igralca se poznata do podrobnosti, saj bo to zanju že 40. medsebojni dvoboj, na wimbledonski travi pa se bosta udarila šele po enajstih letih. Nazadnje sta igrala leta 2008 v nepozabnem finalu, ki ga je po petih nizih dobil Španec. Pomerila ste se tudi letos na OP Francije, ko je bil po treh nizih boljši Nadal. Do zdaj sta v Wimbledonu igrala trikrat, pri čemer v zmagah z 2:1 vodi Federer, skupno pa Nadal 24:15.

ATP