Anisimovi naslov v Dohi

Triindvajsetletna Anisimova, ta teden še 41. igralka na jakostni lestvici WTA, je dosegla tretjo turnirsko zmago v karieri. Pred tem je leta 2019 slavila v Bogoti in leta 2022 v Melbournu. Lani se je prvič v karieri prebila v finale turnirja ranga masters 1000, ko jo je v Torontu na zadnji stopnici ustavila rojakinja Jessica Pegula.

Sedemindvajsetletna Ostapenko, ki je leta 2017 dobila odprto prvenstvo Francije, ostaja pri osmih turnirskih zmagah. Zmage na turnirju masters 1000 še nima. Doslej je trikrat izgubila finale, in sicer leta 2016 prav v Dohi in 2018 v Miamiju.

Današnji dvoboj je trajal uro in 22 minut. V prvem nizu sta igralki izgubili svoja servisa v peti in šesti igri. Odločala je deveta igra prvega niza, ko je Američanki uspel še drugi "brejk", pridobljeno pa je nato potrdila v 10. igri. V drugem nizu je igralkama medsebojni odvzem servisa uspel v drugi in tretji igri. V končnici pa je imela Američanka več moči. Tekmici je odvzela dva servisa in osvojila zadnje štiri igre.

WTA 1000, Doha (3.543.107 evrov):



- finale:

Amanda Anisimova (ZDA) - Jelena Ostapenko (Lat) 6:4, 6:3.