Andreji Klepač v finalu Montreala klonila

Slovensko - hrvaška dvojica je v finalu namreč s 3:6 in 4:6 izgubila proti petima nosilkama, kanadsko - brazilski navezi Gabriela Dabrowski - Luisa Stefani.

S tem sta se Kanadčanka in Brazilka obenem Klepačevi in Jurakovi maščevali za finalni poraz pred tednom dni v ameriškem San Joseju, ko sta Slovenka in Hrvatica v zrak dvignili pokal za zmago.

Klepačeva je tako v konkurenci parov zaigrala v svojem 21. finalu WTA, razmerje zmag in porazov pa se je nagnilo na 10-11.

"Nov teden, nov finale. Ni sicer dosežek, ki sva si ga želeli, pa vendar sva vseeno zadovoljni z novim dobrim tednom nastopov in novo trofejo," je prek Instagrama sporočila 35-letna Koprčanka, ki ima sicer skupno deset naslovov v dvojicah.

* Montreal, WTA (1,55 milijona evrov):

- dvojice, finale:

Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (Kan/Bra/5) - Andreja Klepač/Darija Jurak (Slo/Hrv/6) 6:3, 6:4.