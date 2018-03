Anderson in Del Potro za lovoriko v Acapulcu

Teniški globus, 3. marec

V finalu teniškega turnirja ATP v Acapulcu z nagradnim skladom 1,7 milijona ameriških dolarjev se bosta pomerila peti nosilec, Južnoafričan Kevin Anderson in šesti nosilec, Argentinec Juan Martin Del Potro.

Anderson je s 6:3, 4:6 in 6:3 premagal Američana Jareda Donaldsona, Del Potro pa je bil s 6:4 in 6:2 boljši od Nemca Alexandra Zvereva.

Ukrajinsko-švicarski finale v Mehiki

V mehiškem Acapulcu bosta v finalu teniškega turnirja WTA z nagradnim skladom 226.750 dolarjev zaigrali Ukrajinka Lesja Curenko in Švicarka Stefanie Vögele. Sedmopostavljena Curenkova je s 6:2 in 6:4 premagala tretjo nosilko, Avstralko Dario Gavrilovo, Švicarka pa je bila s 6:4 in 7:6 (5) boljša od Švedinje Rebecce Peterson.

Sao Paulo, ATP (582.870 dolarjev): Četrtfinale: Nicolas Jarry (Čil) : Albert Ramos (Špa, 1) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3); Horacio Zeballos (Arg) : Rogerio Dutra Silva (Bra) 6:7 (3), 6:2, 6:4; Pablo Cuevas (Uru, 3) : Leonardo Mayer (Arg, 5) 6:2, 6:7 (13), 7:6 (5); Fabio Fognini (Ita, 2) : Guillermo Garcia:Lopez (Špa) 6:4, 6:2;

Dubaj, ATP (3,07 milijona dolarjev): Polfinale: Roberto Bautista (Špa, 3) : Malek Jaziri (Tun) 6:3, 6:4; Lucas Pouille (Fra, 2) : Filip Krajinović (Srb, 7) 6:3, 6:7 (4), 7:6 (5);

Acapulco, ATP (1,7 milijona dolarjev): Polfinale: Kevin Anderson (JAR, 5) : Jared Donaldson (ZDA) 6:3, 4:6, 6:3; Juan Martin Del Potro (Arg, 6) : Alexander Zverev (Nem) 6:4, 6:2;