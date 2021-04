Aljažu Bedenetu se je zataknilo v četrtfinalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene se ni prebil v polfinale turnirja serije ATP 250 v italijanskem Cagliariju na Sardiniji. Na turnirju z nagradnim skladom 408.800 evrov je v četrtfinalu proti drugemu nosilcu, Američanu Taylorju Fritzu, izgubil s 3:6 in 4:6.

Triindvajsetletnik iz San Diega in 30. igralec sveta je v prvem nizu Slovencu, 58. na lestvici ATP, odvzel servis v osmi igri, nato pa s svojim servisom potrdil zmago s 6:3.

Bedene je slabo začel drugi niz, saj je izgubil že uvodno igro na svoj servis. Toda v četrti igri je tudi sam z enako mero vrnil tekmecu in izenačil na 2:2. A Američanu je v sedmi igri uspel nov "break", to prednost pa je zadržal do konca.

Doslej se je Bedene s Fritzem pomeril enkrat. Lani je v drugem krogu turnirja serije masters v New Yorku (turnir iz Cincinnatija) slavil s 7:6 (5), 7:5.

Cagliari, ATP 250 (408.800 evrov):

četrtfinale:

Taylor Fritz (ZDA/2) - Aljaž Bedene (Slo) 6:3, 6:4.