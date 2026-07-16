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Avtor:
STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
12.55

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Natisni članek
Carlos Alcaraz Cincinnati

Četrtek, 16. 7. 2026, 12.55

1 ura, 19 minut

Alcaraz meri na Cincinnati

Avtor:
STA

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Carlos Alcaraz | Alcaraz in njegova ekipa so že od začetka vztrajali, da je popolno okrevanje prednostna naloga. | Foto Guliverimage

Alcaraz in njegova ekipa so že od začetka vztrajali, da je popolno okrevanje prednostna naloga.

Foto: Guliverimage

Teniški svet nestrpno pričakuje vrnitev teniškega zvezdnika Carlosa Alcaraza, ki zaradi poškodbe desnega zapestja prisilno počiva že vse od aprila. Zdaj je 23-letnik potrdil prvi nastop po poškodbi; je na seznamu igralcev za masters 1000 v Cincinnatiju.

Alcaraz in njegova ekipa so že od začetka vztrajali, da je popolno okrevanje prednostna naloga.

Zmagovalec sedmih turnirjev za veliki slam ne igra vse od aprilskega turnirja v Barceloni, izpustil je tudi obrambo naslova tako na Roland Garrosu kot v Wimbledonu.

Posledično je nekdanja prvi igralec sveta na svetovni lestvici zdrsnil na tretje mesto.

Alcaraz je v zadnjih tednih na družbenih omrežjih objavil posnetke, na katerih previdno trenira na igrišču, a vse kaže, da za svojo vrnitev načrtuje nastop na mastersu v Cincinnatiju, ki se bo začel 13. avgusta.

Španca pa ni na seznamu prijavljenih za predhodni turnir serije masters v Montrealu, ki se bo začel 2. avgusta. Organizatorji turnirja bi mu sicer še vedno lahko podelili posebno povabilo, če bi zanj zaprosil.

Združenje ATP tradicionalno eno posebno povabilo hrani za vrhunskega igralca, ki se za nastop odloči v zadnjem trenutku. Žreb za turnir v Montrealu je predviden za 31. julij.

Če bo Alcaraz izpustil tudi Montreal, bi mu nastop v Cincinnatiju zagotovil vsaj nekaj tekmovalne prakse pred zadnjim turnirjem za veliki slam v drugi polovici avgusta na OP ZDA, na katerem prav tako brani naslov.

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