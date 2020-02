Zlorabljenemu dečku iz Avstralije so se uresničile sanje #foto

Potem ko je prejšnji teden splet obkrožil pretresljiv posnetek devetletnega Avstralca Quadena Bayelsa, ki je zaradi neprestanega maltretiranja v šoli razmišljal o samomoru, in je njegovo zgodbo z objavo na Facebooku potrdila in dodatno osvetlila še njegova mama, se je zgodila serija dogodkov, ki so dečku spremenili življenje. Kot je dejal, se je najslabši dan v njegovem življenju, spremenil v najboljši dan njegovega življenja. Kaj vse se je zanj spremenilo?

Zgodba devetletnega pritljikavega Avstralca Quadena Bayelsa, ki je zaradi maltretiranja vrstnikov razmišljal o samomoru, je obkrožila svet. Dečka so po objavi pretresljivega videa, v katerem njegova mama opozarja na grozljive posledice ustrahovanja, podprle številne znane osebnosti. Foto: Getty Images

Pretresljiv posnetek, ki ga je objavila mama devetletnega Quadena Bayelsa, je obkrožil splet. Deček je zaradi medvrstniškega nasilja razmišljal celo o tem, da bi si vzel življenje.

Po pretresljivem posnetku, v katerem devetletni Quaden Bayels govori o doživljanju napada vrstnikov (norčujejo se iz njegove pritljikavosti), so se mu oglasile številne vplivne osebnosti iz sveta športa in umetnosti, ljudje pa so zanj začeli zbirati denar. Po zadnjem štetju naj bi se nabralo že skoraj pol milijona dolarjev, sredstva pa še kar pritekajo.

Dečka je podprl tudi avstralski igralec Hugh Jackman:

Med prvimi sta se mu oglasila avstralski filmski zvezdnik Hugh Jackman, ki mu je v spodbudnem videu obljubil prijateljstvo, in ragbi moštvo Indigenous, ki igra v državnem prvenstvu Avstralije. Igralci so ga povabili, naj se jim pridruži pred enim od obračunov in svojo obljubo tudi izpolnili.

Quaden je na zelenico zakorakal prav s kapetanom ekipe in sijal od ponosa.

Njegova mama je na novinarski konferenci dan pred tekmo razlagala, kako vznemirjen je Quaden pred velikim trenutkom, saj si je tudi sam želel postati igralec ragbija, a se je že sprijaznil, da se mu želja ne bo nikoli uresničila.

"To, da bo ekipo pospremil na zelenico, je zanj največji približek tega, kar si želi. Največ, kar lahko stori, je to, da jih pospremi na igrišče, in za naju je že to dovolj," je dejala in razkrila, da je deček ta teden opisal kot spremembo najbolj groznega dne v življenju kot najboljšega.

Quadena mama o tem, da se je sinu življenje spremenilo na bolje:

Deček je navdušil tudi igralce rugbija. Kot je povedal igralec rugbija Cody Walker, so vsi videli posnetek, ki ga je objavila Quadenova mama in bili globoko prizadeti.

"Želeli smo ga nekako razveseliti, zato smo se odločili, da ga povabimo, da postane del ekipe, da nas pospremi na zelenico kot pravi borec, kar tudi je, in mu pokažemo, da ga imamo radi in da ga ljubi celotna skupnost, ter mu povemo, da je s tem, ko se je uprl nasilnim vrstnikom, opravil odlično delo.