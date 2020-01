V Španiji nova dopinška afera

V preiskavi se je znašlo šest osumljencev v Barceloni in Cadizu, zasegli pa so še 800 tisoč evrov z različnih bančnih računov. Spletno dopniško poslovanje naj bi vodili španski in srbski državljani in to kar 10 let. Eden od osumljencev je delal v bolnišnici v Cadizu, z njegovo pomočjo so s ponarejanjem dokumentov in krajami prihajali do Epa.

Kot je še sporočila španska policija, bodo verjetno v preiskavi naleteli tudi na imena končnih uporabnikov, to pa naj bi bili športniki iz različnih panog v Španiji in tujini. Preiskavo so že razširili izven Španije, podatke z računalnikov, telefonov in elektronsko pošto, ki so povezani s primerom, namreč zdaj preverjajo tudi v Avstriji, na Cipru in na Slovaškem.

