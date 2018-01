Umrla je gospa, ki je za Humarja dejala: Nor je, ampak nikakor neumen

Elizabeth Hawley (1923–2018)

V 96. letu starosti je umrla legendarna himalajska kronistka Elizabeth Hawley, ki je v Nepalu vrsto let zapisovala najpodrobnejše informacije o vzponih na Himalajo. Dobro je poznala tudi slovenske alpiniste, namero Tomaža Humarja, da se v alpskem slogu povzpne na Daulghiri, pa je leta 1999 pospremila z besedami: "Nor je, ampak nikakor neumen."

Foto: Reuters V Chicagu v ZDA rojena novinarka Elizabeth Hawley (med drugim je delala za reviji Fortune in Time) je Nepal prvič obiskala leta 1960, ko se je tam ustavila na svoji poti okrog sveta, in tam ostala vse do konca življenja, ki se je izteklo danes, 26. januarja 2018.

Hawleyjeva je v Nepalu najprej delala kot dopisnica ameriške agencije Reuters, pokrivala je predvsem dogajanje v svetu himalaizma, potem pa se je povsem posvetila dokumentiranju alpinističnih odprav. Znano je, da je vsakega alpinista zelo natančno izprašala o vsakem najmanjšem, morda na prvi pogled celo nepomembnem ali banalnem detajlu vzpona. Poleg vzpona in natančnega časovnega razpona jo je zanimala tudi barva bunde in hlač, ki so jih medtem nosili alpinisti.

Čeprav sama nikoli ni zahajala v gore, kaj šele kam višje, so jo alpinisti zelo spoštovali. Tako je na primer francoski alpinist François Damilano enega od vrhov v Nepalu poimenoval po njej, vrh Hawley (6182 m).

Do leta 1991 je vse informacija zapisovala ročno, po tem letu pa je skupaj z Richardom Salsburyjem podatke začela prenašati v računalnik. Leta 2016 je štafetno palico himalajskega kronizma predala dolgoletnemu pomočniku Billiju Bierlingu.