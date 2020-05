Fabio Capello, italijanski trener, ki je znan tudi po tem, da ni pretirano pozoren na svoje besede, je v pogovoru za italijanski Sky Sports obujal spomine na polletno sodelovanje z brazilskim nogometnim genijem Ronaldom Nazariem de Limo, ki ga je treniral v Real Madridu v letih 2006 in 2007.

"Največji talent, ki sem ga kadarkoli treniral, je bil Ronaldo. Za obrambo je bil neulovljiv," je polaskal brazilskemu mojstru okroglega usnja, a hitro dodal: "A je bil hkrati tudi igralec, ki je v slačilnici povzročal največ težav. Rad je prirejal zabave in počel marsikaj. Nekoč mi je Ruud Van Nistelrooy (eden najboljših napadalcev tistega časa, op. a.) potožil, da v garderobi zaudarja po alkoholu."

Capello je v šali dodal, da je Ronaldo kmalu prestopil v AC Milan, beli baletniki pa so začeli zmagovati. "A če se pogovarjamo o največjem talentu, je bil to brez dvoma on."

Il Fenomenom, kot so nekateri poimenovali Ronalda, je živel in igral za to, da se je ob tem zabaval. Tudi sam je že priznal, da so bile njegove zabave ene najboljših v Madridu.