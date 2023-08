Ob Ljubljanici na ogled pestra slovenska športna dediščina; poziv javnosti

Na Krakovskem nasipu bo do 18. septembra na ogled razstava Muzej športa: varuh športne dediščine, ki predstavlja muzejske zbirke in širino slovenske športne dediščine. Ob tej priložnosti muzej poziva k darovanju predmetov, dokumentov ali fotografij za muzejsko zbirko, ki obeležujejo slovenski šport. Muzej športa pa še vedno nima svojih prostorov.

Muzej športa, ki ima pisarniške prostore na Kopitarjevi 4 v Ljubljani, del zbirke predstavlja na stalni razstavi v Slovenskem šolskem muzeju, sicer pa prireja začasne in gostujoče razstave, ker svojih ustreznih prostorov nima.

V muzejskih zbirkah hranijo okoli 12.000 predmetov, poleg njih pa imajo še bogato fototeko, dokumentarni oddelek in knjižnico.

Foto: Ana Kovač

"Smo organizacijska enota Slovenskega šolskega muzeja in naša pot do samostojne ustanove je kar trnova. Namen današnjega srečanja je, da bi za nas izvedela tudi javnost, četudi še nimamo lastnih prostorov," je ob odprtju razstave uvodoma dejala Andreja Potočnik, organizatorka kulturnih programov.

Naša športna dediščina je izjemno raznolika, je ob uradnem odprtju razstave na Krakovskem nasipu dejal kustos in vodja muzeja, Aleš Šafarič. Gre za državni muzej, ki je od lani organizacijska enota Slovenskega šolskega muzeja na Plečnikovem trgu.

Aleš Šafarič, kustos in vodja muzeja športa. Foto: Ana Kovač

"Obstajamo 20 let, od lani smo del Slovenskega športnega muzeja. Smo državni muzej, kar za seboj potegne nekatere pluse in minuse. Z vidika posameznika oziroma darovalca je pomembno zlasti to, da te naše predmete lahko razglasimo za spomenik, kar pomeni, da so zakonsko varovani," je dejal Šafarič, ki se obrača tudi na pomoč medijev in javnosti, kako pomagati muzeju do lastnih prostorov.

Galerija (foto: Ana Kovač)

Na razstavi ob Ljubljanici so prikazani gimnastika, atletika, boks, judo, avtomoto-šport, planinstvo, tudi kolesarstvo, nogomet, košarka, smučanje in še nekaj drugih športov iz različnih obdobij prejšnjega stoletja. V ospredju je tudi Stanko Bloudek, po katerem so poimenovana najvišja državna priznanja za dosežke na področju športa, in zbirka v Nordijskem centru Planica.

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

S kampanjo Ali ste tudi vi varuh športne dediščine pozivajo prebivalce, da je muzej športa tisti, ki sprejema fotografije, predmete slovenske športne zgodovine, skrbi zanje in jih ohranja v čim boljšem stanju.

Zato prebivalce vabijo, da muzeju podarijo predmete ali fotografije, ki obeležujejo slovenske športne dosežke, če jih hranijo, in s tem prispevajo k bogatitvi muzejskih zbirk. Zaradi prihajajoče 40. obletnice zimskih olimpijskih iger v Sarajevu leta 1984 pa je pozornost namenjena tudi zbiranju gradiva s tega pomembnega dogodka.