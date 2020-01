Kaj je tako razburilo navijače Zlatana Ibrahimovića?

Kot smo že poročali, so navijači oziroma - bolje rečeno - nekdanji navijači Zlatana Ibrahimovića prejšnji konec tedna tako močno poškodovali njegov bronast kip v Malmöju, da so ga morali odstraniti. Zdaj pa so javno obelodanili ozadje velike zamere.

"Jezni smo, ker je prepričan, da lahko počne, kar se mu zdi, in pričakuje, da ga bomo še vedno imeli radi. Ne razume, kaj pomeni biti pravi podpornik," so se po poročanju britanskega BBC zgražali navijači.

Ibrahimovićev greh izvira iz dejstva, da je postal solastnik nogometnega kluba Allsvenskan club Hammarby, ki je glavni rival kluba Malmö, v katerem je kontroverzni Šved balkanskih korenin začel svojo kariero. Zabolelo jih je tudi njegovo hvalisanje, da bo klub postal največji v vsej Skandinaviji.

Foto: Reuters

Vandali so prejšnji konec tedna kip požagali do gležnjev



Kip, ki je prejšnji konec tedna postal "persona non grata" (vandali so ga požagali do gležnjev, že v napadih pred tem pa so mu odžagali nos, ga prebarvali z razpršilom in ga poskusili celo zažgati), je švedska nogometna zveza postavila oktobra lani, posvečen pa je bil vsem, ki se ne počutijo dobrodošle.

Večinsko razočaranje nad potezo Ibrahimovića

"Rekel bi, da je večina navijačev iz Malmöja nad Zlatanom razočarana," je za BBC povedal Simon Bengtsson, še eden v vrsti navijačev, ki Švedu ne namerava oprostiti izdajstva.

Foto: Reuters

"Nihče od ljudi, ki jih poznam, ga ne brani. Nekateri seveda vandalizem obsojajo, a ga po drugi strani razumejo. Zlatan je bil včasih nekdo, na katerega smo bili ponosni. Bil je svetovni superzvezdnik, ki je odraščal v našem klubu, danes pa je nekdo, o katerem ne želimo niti slišati ničesar," se je jezil Bengtsson in nadaljeval: "Prepričan je, da bi mu morali biti hvaležni za to, kar je storil, a resnica je, da z Malmöjem ni osvojil ničesar. Prodali so ga za velik denar in to je to."

V nasprotju z vsem, kar je do zdaj govoril

Tudi Alexander Ivanovski, navijač Malmöja, Ibrahimovićevo odločitev, da finančno podpre rivala njihovega moštva, razume kot izdajo.

"Razlog, da je vse skupaj tako boleče, je v tem, da je njegova odločitev v navskrižju z vsem, kar je vedno ponavljal. Da je Malmö njegov domači kraj, da ga bo vedno imel rad in da ni kluba na svetu, ki bi bil večji od našega."

Navijače je zmotil tudi način, na katerega je Šved, ki je decembra obljubil zvestobo italijanskemu prvoligašu Milanu, razkril svojo odločitev.

Foto: Reuters

"Če bi kupil 25 odstotkov kluba in o tem ne bi na glas razpravljal ali pa bi ob tem povedal še kaj o Malmöju, bi navijači to lažje sprejeli. Tako pa je kupil četrtino kluba in potem napovedal, da želi iz njega narediti najmočnejši klub v Skandinaviji. S tem nam ni samo zaril noža v hrbet, ampak ga je ob tem še zavrtel in še bolj ranil navijače Malmöja," je bil slikovit.

Kaj bo zdaj s kipom?

Ibrahimovićev kip so medtem že odstranili. Taka je bila tudi želja večine prebivalstva mesteca, ki ga je Ibra zapustil pred 19 leti.

Avtor kipa je celo dejal, da bi kip bolj spadal v Milano, mesto, kjer je Zlatan preživel večino odrasle dobe in, kot kaže, tudi zadnja leta svoje kariere.