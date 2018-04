Gasilci mladinskemu prvaku morali razrezati pancer

Po poškodbi na Krvavcu

V soboto se je med treningom veleslaloma na Krvavcu huje poškodoval 17-letni Dario Komšić, hrvaški mladinski prvak v superveleslalomu in alpski kombinaciji. Pri padcu je utrpel dvakratni zlom noge. Pri oskrbi so pomagali gorski reševalci, za razrez pancerja pa je bila potrebna celo pomoč gasilcev.

Nesreča nikoli ne počiva. 17-letnemu Dariu Komšiću, aktualnemu hrvaškemu mladinskemu prvaku v superveleslalomu in alpski kombinaciji ter bratu hrvaške olimpijke, prav tako alpske smučarke Andree Komšić, jo je zagodla zadnji dan treninga na Krvavcu.

Komšić, ki je član smučarskega kluba Nordis iz Splita, je med ogrevanjem pred treningom veleslaloma v družbi kolegov iz hrvaške reprezentance Natka Zrnčića Dima in Filipa Zubčića izgubil ravnotežje, padel in se huje poškodoval.

Po poročanju spletne strani 24sata.hr so ga tamkajšnji reševalci nemudoma prepeljali v ambulanto na smučišču Krvavec, kjer ga je pregledal zdravnik in mu imobiliziral nogo, nesrečnega mladeniča pa so na nadaljnje zdravljenje prepeljali na Kliniko za travmatologijo v Zagrebu. Tam so zdravniki ugotovili, da gre za zlom golenice in mečnice ter pretres možganov.

Ker je obstajala bojazen, da se mu pri sezuvanju pancerja poškodba se poslabša, so zdravniki na pomoč poklicali zagrebške gasilce, ki so v zahtevnem, 20 minut trajajočem postopku s posebno brusilko razžagali čevelj. To je bila zanje prva taka izkušnja, pred tem so takšne intervencije običajno izvajali v primeru avtomobilskih nesreč, žaganja radiatorjev, ograj, prstanov in podobno.

To je po poročanju hrvaških medijev že tretja poškodba za mladega smučarja v samo letu dni.