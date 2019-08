Groza: veter zrušil streho na tribuno stadiona na Nizozemskem #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Geen gewonden bij instorten dak AFAS Stadion.



🔜 Meer info volgt.#AZ pic.twitter.com/mVqBtHMu5h — AZ (@AZAlkmaar) August 10, 2019

Kot so zapisali na družbenih omrežjih kluba, v času nesreče na štadionu AFAS k sreči ni bilo tekme niti treninga in zato ni poškodovanih, bodo pa zdaj njihovi nogometaši tekme in treninge morali opravljati na drugem objektu.

Na poškodovanem stadionu bodo zdaj opravili podrobnejše preiskave, ki bi morda razkrile, kaj je šlo narobe. Sledila bo intenzivna sanacija, klub pa si bo začasno moral poiskati drugo domovanje.

Četrtkovo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti ukrajinskemu Mariupolu so že prestavili na drug termin.

