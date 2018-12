Dora Markun nova Miss športa Slovenije

Prva spremljevalka je postala Mojca Haberman, potapljačica na vdih iz Vuzenice, druga pa Kristina Zvonar, plesalka latinskoameriških in standardnih plesov iz Šmarij pri Jelšah.

Miss fotogeničnosti je Domžalčanka Barbara Gavranović, ki se ukvarja s pilatesom, zmagovalka internetnega glasovanja Migimigi pa je postala Markunova.

"Zmage, iskreno povedano, nisem pričakovala in sem bila na razglasitvi prijetno presenečena. Sem vesela, obenem pa je to tudi obveznost. Potrudila se bom, da bom naziv upravičila tudi v letu, ko bom nosila naziv. Obenem pa moram reči, da je za mano, kot tudi za vsemi finalistkami, zelo lepo obdobje, saj smo se na vajah družile in postale ne le dobra ekipa, ampak tudi prijateljice," je povedala Markunova.

Polovico glasova je prispevala žirija, v kateri so bili poleg Šepetavčeve še telovadec Sašo Bertoncelj, rokometaš Ognjen Backovič, biatlonec Klemen Bauer, miss Slovenije 2012 in osebna trenerka Nives Orešnik ter Maja Benko, članica vodstva Zavarovalnica Adriatic Slovenica, glavnega pokrovitelja. Preostale glasove je dalo internetno glasovanje, prisotnost in prizadevnost na vajah ter testiranje splošne razgledanosti in komunikativnosti na firmi Profil.

Na finalni prireditev Miss športa Slovenije 2018, ki je bila nocoj v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, je bilo skupaj 12 finalistk, sodelovale pa so še Tjaša Centa (cheerdance) iz Škofljice, Maja Grintal (košarka) iz Domžal, Eva Zala Marovt (preskakovanje ovir s konji) iz Ljubljane, Pia Piberl (atletika) iz Maribora, Maruša Pinter (jazz balet) iz Ljubljane, Katja Podobnik (atletika) iz Žirov, Danijela Todorović (boks) iz Ljubljane in Sara Vrečko (odbojka, fitnes) iz Slovenskih Konjic.

Predstavitveni video miss športa 2018:

Petnajsta prireditev je letos tretjič potekala v organizaciji Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) in prav tako tretjič v Cankarjevem domu. Voditelj je bil Uroš Bitenc, nastopajoči pa pevci Rok Trkaj, Antea Bitenc in Bojan Cvjetićanin.

Priprave na finalno prireditev so se začele že v oktobru s prvo javno predstavitvijo v Klubu Cankarjevega doma. Od takrat naprej so finalistke vsak četrtek vadile v Fitnesu 4P. Na vajah so se posvetile predvsem skupni plesni točki s koreografinjo Kim Germ. Skupina Sij je pripravila pokale za najboljše štiri v obliki stilizirane šahovske kraljice, ki jim ostanejo v trajni lasti.