Dobra novica za mlade slovenske športnike

Z Olimpijskega komiteja Slovenije so sporočili, da je minister za zdravje Janez Poklukar sprejel pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva, kar posledično pomeni spremembe za registrirane športnike, ki tekmujejo v športnih panogah z večjimi telesnimi obremenitvami.

Kaj to pomeni v praksi?

Da bodo otroci in mladostniki s statusom registriranega športnika imeli pravico do preventivnega pregleda v 7. razredu osnovne šole.

Da bodo športniki, pri katerih je v skladu s predpisi s področja športa možna registracija med 10. in 12. letom starosti, imeli pravico do dveh preventivnih pregledov registriranega športnika med 10. in 13. letom starosti.

Prvi preventivni pregled se bo opravil v 5. razredu osnovne šole, drugi pa v 7. razredu osnovne šole.

Če se bo otrok oz. mladostnik prvič registriral po dopolnjenem 13. letu starosti, bo imel pravico do preventivnega pregleda registriranega športnika ob registraciji.

Omogočen bo tudi kontrolni preventivni pregled registriranega športnika, ki se bo opravil na predlog zdravnika, ki bo opravil preventivni pregled registriranega športnika, z namenom spremljanja morebitnih odklonov v zdravstvenem stanju registriranega športnika, ki so posledica športnega udejstvovanja, v povezavi z njim ali vplivajo na športno udejstvovanje.

Sprememba pravilnika bo jutri objavljena v Uradnem listu.