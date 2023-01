Armand Duplantis in Alexia Putellas evropska športnika leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski atlet Armand Duplantis in španska nogometašica Alexia Putellas sta bila izbrana za najboljša evropska športnika leta 2022 po izboru evropskega dela Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS). Duplantis je to nagrado osvojil prvič v svoji karieri, Putellas pa drugič zapored.

Duplantisu, ki tekmuje v skoku s palico, sta v glasovanju za pokal Franka Taylorja sledila francoska nogometaša Karim Benzema in Kylian Mbappe. Pri ženskah, kjer podeljujejo pokal Evgena Berganta, sta Španki sledili italijanska alpska smučarka Federica Brignone in angleška nogometašica Beth Mead.

To je bila 40. anketa, ki jo je izvedel AIPS - EUROPE (v njej je sodelovalo 43 evropskih nacionalnih združenj), sicer največja celinska sekcija združenja AIPS.

Švedski atlet Armand Duplantis je v glasovanju premagal francoska nogometaša Karima Benzemaja in Kyliana Mbappeja. Foto: Guliverimage

Od 2003 se nagrada za moške imenuje pokal Franka Taylorja v čast nekdanjemu predsedniku združenj AIPS in UEPS. Kasneje so nagrado za evropsko športnico leta poimenovali po nekdanjemu vodilnemu uradniku UEPS in slovenskemu novinarju Evgenu Bergantu.

