Želja slovenskih državnih prvakov je, da se prebijejo v izločilne boje

Želja verižnih slovenskih državnih prvakov je, da se prebijejo v izločilne boje. "V ligi prvakov bomo skušali narediti korak naprej. Po imenih skupina resda ni atraktivna, tako kot je bila v pretekli sezoni, a gre za izjemno kakovostno in zahtevno skupino. Skjern ne spada med atraktivne tekmece, a je v pretekli sezoni lepo presenetil in se prebil v četrtfinale, potem ko je v osmini finala ukanil madžarski Veszprem, ki je veljal za najresnejšega favorita za končno zmago," je pred kratkim dejal kapetan celjske ekipe David Razgor.

V skupini B bodo poleg celjske zasedbe nastopili še francoska PSG in Nantes, madžarski Pick Szeged, nemški Flensburg-Handewitt, danski Skjern, hraški Zagreb in ukrajinski Motor Zaporožje, v skupini A pa makedonski Vardar Skopje, poljske Kielce, španska Barcelona, beloruski Meškov Brest, madžarski Veszprem, Montpellier, švedski Kristianstad in nemški Rhein-Neckar Löwen.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Celjska zasedba bo evropske nastope začela v nedeljo, 16. septembra, ko bo v svojem Zlatorogu gostila Skjern, prav vse domače tekme pa bo igrala ob nedeljah.

V "manj ugledni" skupini C bodo nastopili makedonski Metalurg Skopje, danski Bjerringbro-Silkeborg, portugalski Sporting Lizbona, turški Bešiktaš, ruski Čehovski medvedi in slovaški Tatran Prešov, v skupini D pa poljska Wisla Plock, španski Ademar Leon, norveški Elverum, švicarski Wacker Thun, romunski Dinamo Bukarešta in finski Cocks.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tekmovalni sistem ostaja nespremenjen, zmagovalca v elitnih skupinah A in B se bosta neposredno uvrstila v četrtfinale, preostale ekipe od drugega do šestega mesta pa se bodo prebile v osmino finala. Po najboljši dve ekipi iz skupine C in D bosta igrali dodatne izločilne tekme, zmagovalca pa se bosta uvrstila v osmino finala. Od tam naprej nastopijo tekme na izpadanje, zaključni turnir pa bo - tako kot v preteklih devetih letih - znova gostila Lanxess Arena v Kölnu (1. in 2. junija 2019).

Kdo od slovenskih rokometašev bo še na evropski sceni?

Na veliko sceno bodo stopili številni slovenski rokometaši: Vid Poteko in Simon Razgor sta člana Bresta, Urh Kastelic in Gregor Potočnik Zagreba, Aljoša Rezar in Sebastian Skube Bjerringbro-Silkeborga, Jan Grebenc Skjerna, Jure Dolenc Barcelone, Vid Kavtičnik Montpelliera, Dean Bombač, Matej Gaber, Nik Henigman in Mario Šoštarič Picka iz Szegeda, Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek, Dragan Gajić in Gašper Marguč Veszprema, Tadej Matjašič Metalurga, Gregor Ocvirk in Staš Skube Vardarja, Tine Poklar Elveruma, Žiga Mlakar in Igor Žabič Wisle iz Plocka, Blaž Janc Kielc, Aljoša Čudič in Matevž Skok Sportinga, Januš Lapajne pa Tatrana iz Prešova.