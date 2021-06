Barcelona s tremi Slovenci osvojila ligo prvakov

Rokometaši Barcelone, katere člani so trije Slovenci Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makuc, so v finalu lige prvakov upravičili vlogo favorita in Aalborg, ki je v soboto v polfinalu presenetili PSG, premagali s 36:23. To je jubilejna deseta zmaga Kataloncev v ligi prvakov. Parižani so v boju za tretje mesto z 31:28 premagal Nantes.