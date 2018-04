Velenjčani odslej tudi s športnim direktorjem

Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Diplomirani pravnik v velenjskem klubu ni nov obraz, saj je privržence črno-rumenih še v minuli sezoni kot venomer borbeni in nepopustljivi rokometaš navduševal na igrišču. V dresu Gorenja Velenja je odigral sedem sezon (2010-2017), pred tem pa je bil član slovenjegraškega kluba, kjer je tudi začel svojo igralsko športno pot," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Vodstvo RK Gorenje Velenje, ki ga bosta poleg Gamsa še naprej tvorila predsednik Milan Meža in direktor Rok Bizjak, si bo prizadevalo, da klub vztraja na začrtani poti prehoda v enega izmed vodilnih slovenskih razvojnih centrov za mlade rokometne upe. Novo (višje) poglavje bo omenjena strategija, zastavljena pred dobrima dvema letoma, dobila že v prihodnji sezoni, ko bodo članskemu moštvu priključeni številni mladi obetavni rokometaši iz lastne rokometne šole," so še dodali.

Velik poudarek nadaljnjemu delu v mlajših selekcijah kluba

"V RK Gorenje Velenje sem preživel najlepši del svoje igralske kariere, zato sem izjemno vesel in počaščen, da bom lahko klubu pomagal tudi v novi vlogi. Zavedam se, da je naloga izjemno odgovorna in da je pred mano velik izziv. Izkazano zaupanje kluba želim upravičiti v polni meri. Prepričan sem, da lahko skupaj s trenerji, ob podpori navijačev ter podpornikov kluba, spišemo uspešno zgodbo. Velik poudarek bom namenil nadaljnjemu kakovostnemu delu v mlajših selekcijah kluba. Pri članski ekipi sta glavna kratkoročna cilja vsekakor uspešen konec te sezone in dokončna sestava ekipe za naslednjo sezono. Prepričan sem, da bo ekipa na naslednjih preizkusih pokazala pravi značaj in se dvignila iz rezultatske krize. Zavedam se, da je v tem položajunajteže igralcem in strokovnemu vodstvu, zato je moja naloga, da jim zagotovim ustrezno podporo. Verjamem, da se bo njihov trud, ob podpori zvestih navijačev, na koncu poplačal," pravi novi športni direktor Janez Gams.

Velenjčanom v tej sezoni ni šlo po načrtih, na zaključnem turnirju Pokala Slovenije, ki bo ta konec tedna v Ljutomeru, jih ne bo, v četrtfinalu jih je izločil Ormož, v skupini za prvaka v državnem prvenstvu pa zaostajajo tako za Celjani kot tudi za Ribnico.