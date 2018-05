Uroš Šerbec in Slovenjgrajčani vsak svojo pot

Nič več trener

Nekdanji vrhunski rokometaš Uroš Šerbec ni več trener Slovenj Gradca 2011, ki je v minuli sezoni nastopal v 1. B državni ligi. V zadnjem krogu je ekipa premagala Škofljico s 26:24, kljub temu pa so se igralec in uprava kluba sporazumno razšli. Slovenjgradčani so v sezoni skupaj osvojili 35 točk in končno četrto mesto na lestvici.

Potem ko je klub iz Slovenj Gradca pred dvema letoma prenehal sodelovati s Sebastjanom Sovičem, so v klubu iskali zamenjavo za mlado in ambiciozno ekipo. Ekipo je v preteklih dveh sezonah vodil Uroš Šerbec, ta je ježke na zadnji tekmi popeljal do zmage.

Petdesetletni Šerbec je v karieri igralca za slovensko reprezentanco odigral 120 tekem in dosegel 476 golov. Igral je na SP 1995 na Islandiji ter olimpijskih igrah leta 2000 v avstralskem Sydneyju. Tedaj je bil kapetan reprezentance, ki je osvojila osmo mesto.

Na klubskem prizorišču je igral za Krško (od leta 1980 do 1989), Gorenje Velenje (od leta 1989 do 1991), Celje Pivovarno Laško (od leta 1991 do 2001), Slovan Ljubljana (od 2002 do 2003), Dol pri Hrastniku (od leta 2003 do 2005) in znova za Krško (od leta 2005 do 2008). Od leta 2010 je bil trener v Krškem in ga je že v prvem letu pripeljal v prvo ligo. Že v prvi sezoni se je klub pod njegovo taktirko uvrstil v ligo za prvaka Slovenije. Šerbec je na nacionalni televiziji tudi strokovni komentator ob prenosih rokometnih tekem.

Ponosni, a čas je za spremembe

"Zagotovo se nam vse skupaj ni odvijalo, kot smo si želeli, vseeno pa smo na sodelovanje z Urošem zelo ponosni. Uroš je ena izmed ikon slovenskega rokometa, bil je oče ekipe in tisti, ki je zmeraj imel visoke športne cilje in ambicije. Po tehtnem premisleku in analizah se je upravni odbor RK Slovenj Gradec 2011 odločil, da je čas, da se z Urošem razidemo in na športnem parketu najdemo vsak svojo pot. Zagotovo pa zunaj parketa ostajamo prijatelji in mogoče nekoč spet sodelavci. Uroš, že na sobotni tekmi se ti je prepolna športna dvorana dostojno zahvalila za ves tvoj trud in vložek, ki si ga opravil za naš klub, naš kraj in regijo, ki živi z rokometom, danes pa še enkrat prek te izjave za javnost iskrena hvala v imenu upravnega odbora RK Slovenj Gradec 2011. Hvala," je ob tem zapisal Samo Lampret, predsednik kluba RK Slovenj Gradec 2011.