V živo: Slovenci na odmor z visoko prednostjo

Slovenski rokometaši so pred dnevi v Latviji doživeli prvi poraz v kvalifikacijski skupini 4. Po njem niso ogrozili svojega nastopa na zaključnem turnirju v začetku prihodnjega leta na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji, bržkone pa ne bodo v priviligiranem položaju na žrebu skupin, ki bo 28. junija na Dunaju.

Slovenija je na prvi medsebojni tekmi v tem kvalifikacijskem ciklusu Estonijo v Talinu ukanila z 31:20 in je tudi na koprski tekmi absolutna favoritinja. V primeru zmage bi osvojila prvo mesto v skupini, v primeru poraza ali neodločenega izida pa bo njena uvrstitev odvisna od razpleta nizozemsko-latvijskega obračuna, ki poteka v Almereju.

Po petih odigranih tekmah so slovenski in latvijski rokometaši zbrali po osem točk, Nizozemci jih imajo štiri, Estonci pa so brez njih.

Kvalifikacije za EP, skupina 4:

Lestvica:

Skupina 4 Nedelja, 16. junij, ob 18.00, Koper:

Slovenija - Estonija



Že odigrano: Nedelja, 28. oktober 2018:

Estonija : Slovenija 20:31 (11:16)

Cingesar 7, Bombač 6, Janc, Cehte in Zarabec po 3.



Sreda, 24. oktober 2018, Maribor:

Slovenija : Latvija 27:21 (14:7)

Janc in Šoštarič po 5, Dolenec, Zarabec in Bombač po 3. Drugi sklop kvalifikacij: Četrtek, 11. april:

Nizozemska : Slovenija 26:27 (12:11)

Boomhouwer 8, Jerry 6; Janc 9, Verdinek 4 Nedelja, 14. april, Celje:

Slovenija : Nizozemska 30:23 (16:11)

Zarabec 5, Poteko 4; Boomhouwer 6, Kooijman in Jerry po 4



Tretji sklop kvalifikacij: Sreda, 12. junij:

Latvija : Slovenija 25:24 (14:10)

Krištopans 13; Dolenec 8 (4), Blagotinšek 3

