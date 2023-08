Trebanjci z dvema goloma prednosti v Brago

Dolenjska zasedba je na prvi mednarodni tekmi v tej sezoni premagala Brago, nastop v drugem najmočnejšem tekmovanju na stari celini pa bo morala potrditi na povratnem dvoboju, ki bo čez teden dni na Portugalskem.

V primeru končne zmage bo nastopila v skupinskem delu evropske lige, kamor so že uvrščeni rokometaši velenjskega Gorenja, v primeru poraza pa bo svojo mednarodno popotovanje nadaljevala v evropskem pokalu.

Izbranci Uroša Zormana so šele v drugi polovici tekme zlomili odpor v minuli sezoni četrtouvrščene zasedbe v portugalskem prvenstvu. V igri Trebanjcev, v prejšnji sezoni tretjeuvrščenih v ligi NLB, so bili med tekmo številni vzponi in padci, zapravili so tudi vse tri sedemmetrovke, na koncu pa so po hudem boju le strli odpor svojih tekmecev.

Pred 600 domačimi gledalci je bil najbolj učinkovit Italijan Davide Bulzamini, ki je poleti okrepil dolenjske rokometne vrste. Levi zunanji italijanski reprezentant je dosegel sedem golov, enega manj Lovro Višček, medtem ko je slovenski reprezentant Staš Slatinek-Jovičič za zmago prispeval pet zadetkov.

Trebanjcem sta največ težav povzročila Jose Paulo Silva in Vinicio Carvalhko. Prvi je dosegel osem, drugi pa sedem golov.

Trimo Trebnje : Braga 31:29 (14:14) Dvorana OŠ, gledalcev 600, sodnika: Erdogan in Ozdenis (oba Turčija). Trimo Trebnje: Skledar, Čudič, Slatinek-Jovičič 5, Višček 6, Bulzamini 7, Didovič, Jurečič, Dragaš 2, Kotar 2, Udovič 2, Grmšek 3, Grbič, Ćorsović 1, Nešić 3, Krešić, Herceg. Braga: Gomes, Peixoto 4, Ferrao, Abrahao 5, Rebelo, Silva 8, Martins 3, Mota, Pando, Salvador 1, Monteiro 1, Manso, Ferreira, Castro, Carvalho 7. Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 3 (0), Braga 1 (1). Izključitve: Trimo Trebnje 8, Braga 8 minut. Rdeči karton: /.

