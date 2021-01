Švedi petič ali Danci drugič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se z velikim finalom v Kairu zaključuje 27. svetovno prvenstvo v rokometu za moške. Za naslov prvaka se bosta ob 17.30 pomerili reprezentanci Švedske in Danske. Ta brani naslov prvaka in se bo potegovala za svojo drugo zlato na svetovnih prvenstvih, medtem ko so se Švedi v preteklosti že štirikrat povzpeli na vrh sveta. Za bronasto odličje se bosta v Egiptu danes spopadli še poraženki petkovih polfinalnih tekem, Francija in Španija.

Danci so svetovni prvaki prvič postali pred dvema letoma na prvenstvu, ki so ga gostili sami skupaj z Nemčijo. S svetovnih prvenstev imajo sicer še štiri medalje, tri srebrne in eno bronasto.

Švedi so s štirimi naslovi prvaka, tremi podprvaka in štirimi bronastimi medaljami druga najuspešnejša rokometna reprezentanca sveta za Francijo (šest zlatih, ena srebrna in štiri bronaste medalje), njihovo zadnje zmagoslavje pa ima že kar dolgo brado. Prvaki so nazadnje postali leta 1999, zanimivo, prav na prvenstvu v Egiptu.

Slovenija se na tem prvenstvu ni prebila v izločilne boje. V skupinskem delu je premagala Južno Korejo in Belorusijo ter izgubila proti Rusiji, v drugem delu tekmovanja pa premagala Severno Makedonijo ter remizirala z Egiptom in Švedsko. Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so osvojili končno deveto mesto.

Nov izziv jih čaka med 12. in 14. marcem v Berlinu, ko bodo nastopili na kvalifikacijskem turnirju za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Njihovi tekmeci so Švedi, Nemci in Alžirci.

SP v rokometu, finale: 17.30, Švedska - Danska Za 3. mesto: 14.30, Francija - Španija

Končna razvrstitev: 1.

2.

3.

4.

5. Madžarska

6. Norveška

7. Egipt

8. Katar

9. Slovenija

10. Portugalska

11. Argentina

12. Nemčija

13. Poljska

14. Ruska rokometna zveza

15. Hrvaška

16. Švica

17. Belorusija

18. Brazilija

19. Japonska

20. Islandija

21. Bahrajn

22. Alžirija

23. Severna Makedonija

24. Urugvaj

25. Tunizija

26. Avstrija

27. Čile

28. Kongo

29. Maroko

30. Angola

31. Južna Koreja

32. Zelenortski otoki

