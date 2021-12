Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Danski in Španiji bosta danes znani še drugi dve polfinalistki svetovnega prvenstva v rokometu za ženske. Ob 17.30 se bo začela tekma med Norvežankami in Rusinjami, ob 20.30 pa med Francozinjami in Švedinjami.