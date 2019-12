V živo: pravkar Rusinje in Norvežanke za bron, sledi finale

Na Japonskem se končuje žensko svetovno prvenstvo v rokometu. Za odličje najbolj žlahtnega leska se bodo ob 12.30 pomerile nizozemske in španske rokometašice, tekma za bronasto kolajno med Rusinjami in Norvežankami pa je že v teku. Obe tekmi bosta v dvorani Park Dome v Kumamotu.

Igralke iz dežele tulipanov so na petkovi polfinalni tekmi Rusinjam prizadejale prvi poraz na letošnjem zaključnem turnirju in slavile s 33:32 (16:16), medtem ko so Španke na drugi polfinalni tekmi odpor Norvežank zlomile šele v drugem polčasu in zmagale z 28:22 (13:13).

Nizozemska bo drugič po letu 2015 nastopila v velikem finalu. Pred štirimi leti jo je Norveška na finalni tekmi v danskem Herningu zanesljivo premagala z 31:23. Španija, sicer nosilka bronastega odličja s svetovnega prvenstva v Braziliji 2011, si je prvič priigrala veliki finale.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu so nastopile tudi slovenske rokometašice, ki so osvojile končno 19. mesto.

Končni vrstni red:



1.

2.

3.

4.

5. Črna gora

6. Srbija

7. Švedska

8. Nemčija

9. Danska

10. Japonska

11. Južna Koreja

12. Romunija

13. Francija

14. Madžarska

15. Angola

16. Argentina

17. Brazilija

18. Senegal

19. Slovenija

20. Kongo

21. Kuba

22. Kazahstan

23. Kitajska

24. Avstralija