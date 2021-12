Slovenke odločno v boj s Poljakinjami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko žensko rokometno reprezentanco so na četrtkovi tekmi prvega kroga drugega dela svetovnega prvenstva v Španiji malenkosti ločile od velike zmage nad favoriziranimi Rusinjami, po neodločenem izidu 26:26 pa jih drevi ob 20.30 v Granollersu čakajo Poljakinje.

Na drevišnji tekmi so papirnate favoritinje izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića, ki so v skupinskem delu premagale Črnogorke z 28:18, igrale neodločeno 25:25 z Angolkami in izgubile proti Francozinjam z 18:29, na uvodni tekmi drugega dela pa odščipnile točko letošnjim olimpijskim podprvakinjam iz Tokia.

Slovenske rokometašice bi bile v primeru današnje zmage nad Poljakinjami, ki so v četrtek izgubile proti Francozinjam s 16:26, v skupinskem delu pa tudi proti Srbkinjam z 21:25 in Rusinjam 23:26, ter premagale Kamerunke s 33:19, še vedno v resnih kombinacijah za preboj v četrtfinale.

Trenutno je v vodstvu Francija s šestimi točkami, Rusija jih ima pet, Srbija štiri, Slovenija tri, Poljska in Črna gora pa sta brez njih.

V Granollersu bosta danes še dve tekmi, med Črno goro in Rusijo se bo pričela ob 15.30, med Srbijo in Francijo pa ob 18.00.