Slovenski rokometaši pred žrebom za EP v drugem bobnu

Krovna evropska rokometna zveza EHF je danes določila kakovostne bobne za žreb in nosilce skupin evropskega prvenstva za rokometaše, ki bo januarja 2024 v Nemčiji. Slovenija bo žreb pričakala v drugem kakovostnem bobnu v družbi Nemčije, Nizozemske, Madžarske, Portugalske in Avstrije.

Kot je danes sporočila EHF, je 24 udeleženk razdelila v štiri kakovostne bobne po dosežkih v kvalifikacijah in jakostni lestvici. V najmočnejšem bobnu 1 so Švedska, Španija, Danska, Francija, Norveška in Islandija, v bobnu 2 gostiteljica Nemčija, Nizozemska, Slovenija, Madžarska, Portugalska in Avstrija, v bobnu 3 Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Poljska, Češka, Srbija in Severna Makedonija, v bobnu 4 pa Švica, Romunija, Črna gora, Grčija, Gruzija in Ferski otoki.

Na žrebu, ki bo 10. maja v Düsseldorfu, bodo teh 24 ekip razdelili v šest skupin s po štirimi udeleženci. Določeni so že nekateri nosilci in mesta, kjer bodo igrali. Gostiteljica Nemčija bo tako v skupini A v Düsseldorfu in Berlinu, Hrvaška v skupini B v Mannheimu, Islandija v skupini C v Münchnu, Norveška v skupini D v Berlinu, aktualni prvaki Švedi bodo nosilci skupine E v Mannheimu, svetovni prvaki Danci pa skupine F v Münchnu.

Iz vsake skupine bosta v nadaljnje tekmovanje napredovali po dve najboljši ekipi.

EP 2024 bo prvič, odkar na njem sodeluje 24 reprezentanc, potekalo samo v eni državi. Kot je sporočila EHF, bo že uvodna tekma prvenstva poskrbela za svetovni rekord po številu gledalcev, saj jo bodo izvedli na stadionu Merkur Spiel-Arena, na katerem sicer domuje nogometna ekipa Fortuna Düsseldorf in ki lahko sprejme 50.000 gledalcev. Odločilni del tekmovanja pa bo potekal v sloviti rokometni dvorani Lanxess Arena v Kölnu.