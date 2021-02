Senzacija iz Konga: klubi se tepejo za njegov podpis

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se spomnite Thierryja Gauthier Mvumbija, korpulentnega rokometaša iz Demokratične republike Kongo, ki je zaradi svoje pojave in agresivne igre vzbujal ogromno pozornosti na letošnjem svetovnem rokometnem prvenstvu v Egiptu?

Kot poročajo francoski mediji, se je življenje 26-letnega krožnega napadalca po svetovnem prvenstvu temeljito spremenilo. Precej na bolje.

Ne samo, da so o njem pisali vsi svetovni mediji, da je postal ljubljenec družbenih omrežij, da ga je opazil legendarni košarkar Shaquille O’Neal, ki je slišal, da v Egiptu nase opozarja rokometni Shaq, in se mu javil preko družbenih omrežij, za njegovo zvestobo se zdaj potegujejo številni francoski klubi.

137 kilogramov težki in 192 centimetrov visoki Mvumbi, ki je na svetovnem prvenstvu zabil 20 golov in bil celo izbran za igralca tekme, je trenutno član francoskega četrtoligaškega kluba Dreux, zanj pa bi se po novem zanimala polovica klubov iz francoske prve lige.

In kako se bo odločil? "Čeprav vem, da je to del posla, je vse to zame novo. Ne vem, kaj bi rekel. Kmalu se bom odločil, kje bom nadaljeval kariero," je skrivnosten Mvumbi.

