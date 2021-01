Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

26-letni krožni napadalec Konga Gauthier Mvumbi Thierry, ki je zaradi svoje močne postave že po prvi tekmi na svetovnem rokometnem prvenstvu pritegnil veliko pozornosti, je bil na obračunu z Bahrajnom izbran za igralca tekme. Kongo je sicer še tretjič izgubil - proti reprezentanci Bahrajna s 27:34 - in se tako poslavlja od prvenstva.

26-letni krožni napadalec Konga Gauthier Mvumbi Thierry je sinoči na parketu preživel samo osem minut in 59 sekund, a je bil pri svojih strelih nezgrešljiv. Zadel je ob vseh petih metih na gol vratarja Bahrajna in bil na koncu izbran za igralca tekme.

Foto: Reuters

V intervjuju za francoski portal Handnews je priznal, da nikoli v življenju ni sanjal o tem, da bo dobil priložnost na svetovnem prvenstvu, zato jo je hotel čim bolj izkoristiti, saj se to lahko zgodi samo enkrat v življenju. "V tem morate uživati," je dejal 26-letni v Franciji rojeni rokometaš, ki je na račun svoje obilne postave požel veliko pozornosti in simpatij, pa tudi precej ugibanj v zvezi z njegovo telesno težo.

Na uradni spletni strani prvenstva je pisalo, da ima 110 kilogramov, o čemer je marsikdo podvomil, zdaj pa je priznal, da tehta kar 137 kilogramov.

Poleg medijske pozornosti in podpore rokometne javnosti je doživel še nekaj neverjetnega. V stik z njim je stopil še en obilni mož, in sicer ameriški košarkar Shaquille O'Neal, ki je slišal, da so mediji Mvumbija Thierryja poimenovali kar rokometni Shaq.

Foto: Reuters

"Rekli so mi, da si rokometni Shaq, kaj dogaja?" je besede legendarnega košarkarja Mvubi prenesel medijem. In kaj mu je odgovoril rokometni zvezdnik v nastajanju?

"Sanje ne postajajo resničnost, če vanje ne verjamete. Moj vzornik in zvezdnik Shaq, hvala ti za podporo in lepe besede. Še vedno ne morem verjeti, kaj se dogaja, lahko rečem le, da je treba živeti svoje sanje in se zanje boriti," je sporočil reprezentant Konga, ki zlepa ne bo pozabil svoje egiptovske pustolovščine.