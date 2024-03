Rokometaši Krke s porazom iz Grčije

Krka je pred gostovanjem v Grčiji v tem tekmovanju začela v drugem krogu in takrat zanesljivo opravila z estonskim Viljandijem, v tretjem je izločila belgijski Vise, v osmini finala pa Slobodo Tuzlo. Olympiacos, pri katerem igra Miha Kavčič, pa je po vrsti premagal italijanski Sassari, hrvaški Trogir, in italijanski Brixen. Tokrat je bil premočan tudi za Krko, ki je bila večino tekme v zaostanku, na povratnem obračunu bo morala nadoknaditi pet golov.

Novomeščani so dobro začeli tekmo in povedli s 5:3, vendar nato padli v črne minute. Grki so naredili delni izid 6:1 in prišli do lepe prednosti sredi polčasa (10:6). Podobno prednost so držali tudi v nadaljevanju, v katerem so sicer igralci Krke prišli tudi na dva gola zaostanka, na glavni odmor pa šli z -3.

V uvodu drugega polčasa slovenskemu predstavniku še naprej ni uspelo priti do priključka, še več, Grki so v 45. minuti prvič povedli za pet golov (21:16), minuto pozneje pa že za šest. To pa je že nazorno pokazalo, da bodo morali Novomešćani na povratni tekmi loviti kar zajeten zaostanek.

Pri gostiteljih je bil z osmimi goli najboljši Savas Savas, pri gostih pa je Marko Majstorović dosegel devet, Veljko Stanojević pa sedem golov.