Velenjčani za slovo od Evrope

Danes se bodo rokometaši Gorenja še zadnjič v sezoni 2024/25 pomerili za točke v Evropi. V 6. krogu lige Evropa se bodo v Rdeči dvorani pomerili s špansko ekipo Ademar Leon. Nobena od ekip sicer ne more več napredovati v drugi del tekmovanja.

Aktualni slovenski prvaki so zelo dobro odprli nastope v evropskem tekmovanju, saj so v uvodnem krogu remizirali z dansko ekipo GOG Gudme, a žal niso uspeli nadaljevati v tem ritmu in utrpeli štiri zaporedne poraze, tudi v drugem krogu, ko jih je Ademar premagal pred domačimi navijači.

"Upam, da smo se od poraza v Leonu nekaj naučili. Nasprotnik igra zelo specifično igro, predvsem, kar se tiče obrambe. Opravilo smo analizo, zavedamo se, kje so naše priložnosti in srčno upam, da jih bomo jutri znali izkoristiti. Naša ekipa je letos že večkrat pokazala, da se lahko kosa z vsakim nasprotnikom, prepričan sem, če bomo na stotih odstotkih vseh šestdeset minut, da tudi rezultat ne bo izostal," je pred tekmo z Ademarjem povedal Tine Poklar.

Evropska liga, 6. krog:

Torek, 26. november: