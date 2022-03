Kdo še v četrtfinale?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvih sedem ekip modre skupine ima svojo četrtfinalno vstopnico že zagotovljeno, za zadnjo pa se bosta v kvalifikacijah pomerili zasedbi Velenja in Kopra. Velenjčanke so redni del 1. ženske rokometne lige z devetimi točkami končale na osmem mestu, Koprčanke pa so bile s 26 točkami najboljše v zeleni skupini.