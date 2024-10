"Vesel sem, da postajam del družine rokometnega kluba Partizan. V klub so prišli ljudje z velikimi ambicijami in po enem sestanku sem sprejel vlogo športnega direktorja. Partizan si s svojo zgodovino in tradicijo zasluži biti na poti do naslovov in verjamem, da si vsi pravi ljubitelji rokometa v Srbiji želijo, da bi srbski klub spet igral v ligi prvakov. Mi, ljudje iz upravnega odbora in vodstva, moramo igralcem zagotoviti čim boljše pogoje. Z načrti, ki jih imamo, verjamemo v pozitivne rezultate. V svoji karieri sem osvojil ligo prvakov in vem, kako pomembno je ustvariti kemijo v ekipi, da se vsi igralci počutijo pomembne, da delujemo kot družina. Le tako bomo dosegli vse cilje," je Vugrinec dejal za uradno spletno stran kluba.

Dolgoletni član reprezentance, s Celjem na evropskem prestolu

Devetinštiridesetletnik je za reprezentanco Slovenije igral 14 let, od 1996 do 2010. Na večni lestvici po številu doseženih golov je še vedno na šestem mestu (616), po številu odigranih tekem pa na osmem (187). V slovenskem dresu je največji uspeh dosegel na domačem evropskem prvenstvu leta 2004 s srebrno kolajno, dvakrat pa je nastopil tudi na olimpijskih igrah (Sydney 2000, Atene 2004). Reprezentančno se je upokojil leta 2010, nato pa je pred koncem leta 2013 dobil potni list Severne Makedonije.

Foto: www.alesfevzer.com Na klubski ravni je po igranju za matični klub Drava Ptuj leta 1997 okrepil Celje Pivovarno Laško, v mestu ob Savinji pa je odigral sedem sezon. V zadnji (2003/04) je s pivovarji postal klubski prvak Evrope, na lestvici strelcev v ligi prvakov je bil deveti z 58 goli, na dveh finalnih tekmah proti Flensburgu je dosegel deset zadetkov.

Takole se je veselil naslova v ligi prvakov. Foto: Guliverimage/Getty Images

Nato je bil član Magdeburga, po dveh letih igranja v Nemčiji se je preselil k španskemu Portlandu San Antoniu. Leta 2009 se je zaradi finančnih težav Špancev za eno sezono vrnil v Celje. Od tam je odšel v katarski Al Sadd, po eni sezoni ga je pot spet vodila v Nemčijo (Hamburg), pred odhodom v Metalurg iz Skopja pa je kratek čas nosil dres Maribora Branika.

V makedonski prestolnici je v treh sezonah osvojil po en naslov državnega in pokalnega prvaka, v elitni ligi prvakov pa se je dvakrat uvrstil med najboljših osem klubov v Evropi. Leta 2015 se je spet odločil za kratko avanturo v Katarju (Lekhwiya), v naslednjih dveh letih in zadnjih v igralski karieri pa je v Izraelu po eno nosil dres klubov iz mesta Rishon LeZion (Maccabi in Hapoel).