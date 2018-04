Krimovke do 25. pokalne lovorike

Pokal Slovenije, zaključni turnir

Rokometašice Krima Mercatorja so še 25. v samostojni Sloveniji postale pokalne prvakinje. v finalu so z 31:21 ugnale Zagorjanke. Tretje mesto so osvojile Celjanke, ki so s 36:30 premagale Ljubljančanke.

Krimovke so v finalu pokala Slovenije z 31:21 ugnale Zagorjanke. To je že 25 pokalni naslov za Krim Mercator. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvih 15 minut finala so se Zagorjanke povsem enakovredno upirali favoriziranim Krimovkam, bile nevarne in natančne v napadu, a nato so državne prvakinje stopile na plin in prijele vajeti v svoje roke.

Na odmor so se odpravile s petimi zadetki prednosti (17:12), to pa v začetku drugega dela zvišale na sedem. Zagorjanke so se nato približale na štiri zadetke, a Ljubljančank jim ni več uspelo ujeti. Trener Zagorja Bojan Voglar je namreč priložnost za igranje ob koncu ponudil vsem igralkam, kar so Krimovke izkoristile in na koncu slavile za deset zadetkov (31:21).

Najbolj razpoložena v ljubljanski zasedbi je bila Alja Koren s sedmimi, v zasavski pa Pia Hren z osmimi zadetki.

Stanko, Marinček in Zulić

Najboljša posameznica turnirja je Tjaša Stanko, najboljša vratarka Miša Marinček, najboljša strelka pa Nina Zulić (vse Krim Mercator) s 14 goli.

V boju za tretje mesto so bile Celjanke za šest zadetkov boljše od Ljubljančank.

Da bi slovenski rokomet dobil veljavo, ki si jo zasluži

"Zagorje je danes pokazalo, zakaj je druga ekipa v Sloveniji, mi pa nismo bili na najvišji ravni. Kljub vsemu smo po pričakovanju osvojili naslov pokalnega prvaka, kar je najbolj pomembno. Vesel sem, da se ekipa Z'Dežele vrača, da se Zagorje drži, pohvaliti pa moram tudi Ljubljano, našo drugo ekipo, ki si je prvič izborila nastop na finalnem turnirju. Po pokazanem je končna razvrstitev kar realna," je po naslovu dejal trener Krimovk Uroš Bregar.

Strateg Zagorja Voglar pa je razmišljal takole: "Rokometašicam Krima Mercatorja, ki so veljale za absolutne favoritinje, čestitam za naslov pokalnega prvaka - trenutno jim v Sloveniji nihče ne more konkurirati. Mi smo odigrali dve odlični tekmi, lahko rečem, da nad pričakovanj, sploh finale, v katerem smo do zadnjih minut držali razliko štirih, petih golov, zaradi česar lahko dekleta pohvalim za dobro predstavo. Mislim, da smo na tem finalnem turnirju gledali kakovostne tekme in samo upam, da bo slovenski rokomet nadaljeval v tej smeri, da bo dobil veljavo, ki si jo zasluži."

Pokal Slovenije, zaključni turnir:

Finale in tekma za 3. mesto: Nedelja, 1. april: Zagorje : Krim Mercator 21:31 (12:17)

Hren 8; Koren 7





Tekma za 3. mesto: Z'dežele : Ljubljana 36:30 (19:16)

Polfinale: Sobota, 31. marec: Zagorje : Ljubljana 24:19 (11:9) Krim Mercator : Z'Dežele 43:15 (20:7)